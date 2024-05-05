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После обстрела Сумщины со стороны оккупантов произошли масштабные пожары (фото)

После обстрела Сумщины со стороны оккупантов произошли масштабные пожары (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Возникли масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину. В результате произошли масштабные возгорания в жилом секторе и на гражданском объекте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, оккупанты нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района.

“Появились масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте. Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадали два человека”, — рассказали в ГСЧС.

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Напомним, что россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов.

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