После обстрела Сумщины со стороны оккупантов произошли масштабные пожары (фото)

Возникли масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину. В результате произошли масштабные возгорания в жилом секторе и на гражданском объекте.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, оккупанты нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района.
“Появились масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте. Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадали два человека”, — рассказали в ГСЧС.
Напомним, что россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов.
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