После обстрела в Одессе Клименко поручил пересмотреть алгоритм работы спасателей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поручил детально проанализировать нынешние инструкции реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации и изменить алгоритм работы в случае необходимости с учетом оперативной обстановки.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам министра, он провел в Одессе оперативное совещание с руководством ГСЧС, Национальной полиции, территориальным командованием Национальной гвардии и Госпогранслужбы, в ходе которого обсудили ситуацию с вражескими обстрелами в Украине.

"Дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку", — подчеркнул Клименко.

Министр также сообщил, что только за минувшие сутки, 15 марта, враг нанес 400 ударов по 10 регионам страны. Экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в Одессе россияне 15 марта применили коварную тактику "огневого вала", нанеся два последовательных ракетных удара по городу. Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь. После этого произошел повторный удар, в результате чего погибли прибывшие для оказания помощи люди и те, кто не успел в укрытие.

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