После обстрелов нашли тела 2-летней и 17-летней девочек: за минувшие сутки в Украине от действий РФ погибли 2 ребенка

После обстрелов нашли тела 2-летней и 17-летней девочек: за минувшие сутки в Украине от действий РФ погибли 2 ребенка

По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

17 мая враг еще раз обстрелял г. Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

Стало известно о гибели 17-летней девушки в г. Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учебных заведений. При этом 171 из них полностью разрушен.

Напомним, что оккупанты за сутки убили четырех и ранили еще троих мирных жителей в Северодонецке.

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