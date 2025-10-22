ТСН в социальных сетях

Отключения света: Минэнерго назвало 4 области, где ситуация наихудшая

Последние российские атаки повредили объекты генерации и распределения электроэнергии, оставив без света значительную часть потребителей.

Повреждение энергосистемы

В результате российских атак повреждены объекты энергосистемы Украины

После очередного массированного удара России по энергетической инфраструктуре, самая тяжелая ситуация с энергоснабжением наблюдается в четырех областях. Во время последней атаки враг целенаправленно избивал как по объектам генерации, так и по объектам распределения и передачи электроэнергии.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Чиновник Минэнерго сообщил, что в результате повреждений, нанесенных атаками, значительная часть жителей Украины остались без света.

«Самая сложная ситуация у нас сейчас на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Одесщине «, — подчеркнул Некрасов.

Он детализировал ситуацию на севере:

«На Черниговщине враг снова атаковал несколько энергообъектов, поэтому остаются обесточенными около 140 тыс. потребителей «.

Артем Некрасов добавил, что восстановительные работы уже начаты. Однако он отметил, что деятельность энергетиков усложняется из-за непрерывных атак российских дронов.

Напомним, в Украине в среду снова будут отключать свет. «Укрэнерго» опубликовало графики по областям. В некоторых регионах будут применяться до трех очередей отключений одновременно.

