После обсуждения законопроекта о мобилизации Гетьманцев заявил о "дефиците в головах некоторых болванов"

Глава финансового комитета парламента убеждает в отсутствии дефицита в финансировании военных на 2024 год.

В субботу, 6 января, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев присоединился к обсуждению "известного", по его словам, законопроекта о мобилизации в оборонном комитете ВР.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гетманцев убеждает, что никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества [военнослужащих]) нет.

"Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов”, – жестко написал народный депутат.

Он также заверил, что ВР пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества, и выразил убеждение, что он будет найден.

“С выплатами военным все ок. Было. Есть. И будет”, — пообещал Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Новая мобилизация была оценена в 580 миллиардов.

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