После обысков у главы Хмельницкой МСЭК Крупы сосед нашел у дома две сумки с деньгами

Житель дома, где жила глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, после обысков ДБР нашел во дворе две сумки с деньгами. Общая сумма составляет около 544 200 долларов США.

Об этом говорится в решении ВАКС.

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По данным следствия, сумку с деньгами нашел сосед, к которому люди иногда обращаются по вопросам обслуживания дома, мест общего назначения, видеонаблюдения, функционирования ворот. Он сообщил, что в мессенджере "Вайбер" есть группа, членами которой являются жители дома. Туда прислали фото двух сумок и спросили, известно ли кому-то из жителей, кому они принадлежат. Речь шла о том, что во дворе вещи находятся с утра.

Прибыв на место, мужчина нашел и открыл их. Внутри находились полиэтиленовые пакеты с купюрами долларов США. После этого он решил забрать найденное, чтобы впоследствии найти их владельца. Сумки он уложил в багажник своего автомобиля.

Напомним, после ряда последних новостей о главе Хмельницкого центра МСЭК Татьяне Крупе, ситуацию коротко прокомментировал ее муж Владимир Крупа. Он надеется на ее освобождение из-под стражи.

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