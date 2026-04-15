После операции пациент потерял зрение: в Киеве будут судить врача

Врач предстанет перед судом

Реклама

В Киеве будут судить 65-летнего врача-отоларинголога частного медцентра, подозреваемого во врачебной халатности. По данным следствия, его пациент после операции потерял зрение на один глаз.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Что известно о деле

Инцидент произошел с 50-летним мужчиной, который обратился в клинику для планового вмешательства — исправление носовой перегородки и удаление кисты в гайморовой пазухе. Однако после операции, находясь в стационаре, он посетовал на резкое ухудшение зрения.

Реклама

Экспертиза показала, что причиной стали повреждения, полученные во время хирургического вмешательства.

Следователи считают, что врач ненадлежаще выполнил свои обязанности из-за халатности, что и привело к тяжелым последствиям для пациента. Дело передано в суд.

