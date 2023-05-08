После освобождения Крыма у него, скорее всего, отберут автономный статус – Офис президента

Что будет с автономией Крыма после войны?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос, что будет с автономией Крыма после войны. По его словам, после деоккупации Крыма у него, скорее всего, отберут автономный статус.

Об этом Подоляк заявил во время интервью по автономии Крыма.

По его мнению, существование автономий в составе унитарного государства является питательной средой для сепаратистских настроений.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше других регионов. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне", – добавил он.

В то же время у Украины есть этнические меньшинства, права которых должны быть соблюдены. В этом контексте он упомянул крымских татар, "заслуживающих симпатий" украинцев.

Советник также прокомментировал тему украинизации Крыма и всего общества Украины.

По его мнению, нужно прежде всего создавать качественный культурный продукт, который будет интересен даже на международном уровне.

Напомним, Украину отказывают от деоккупации Крыма из-за ядерной угрозы.

Также разведка сообщила о побеге кафиров и оценила курортный сезон.

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