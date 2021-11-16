После освобождения жил под открытым небом: в Днепре на улице нашли труп мужчины

После освобождения жил под открытым небом: в Днепре на улице нашли труп мужчины

Что именно привело к смерти, устанавливают правоохранители.

В Днепре утром 16 ноября на улице Богдана Хмельницкого обнаружили труп мужчины. Гражданин умер при неустановленных обстоятельствах.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, информация о случившемся правоохранителям поступила около 06:20. Уже на месте стражи порядка обнаружили тело 50-летнего мужчины.

По словам его знакомой, он работал на местном предприятии, которое якобы занималось “лесом”. Однако в какой-то момент хозяин закрыл предприятие и уволил работников. В результате чего мужчина и его напарница оказались на улице без определенного места жительства.

Что же именно стало причиной смерти, сейчас неизвестно. Гражданину было 50 лет. На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все детали случившегося.

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