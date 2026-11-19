По возвращении света в квартирах прыгает напряжение / © Фото из открытых источников

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Свет вернулся, но лампы мигают, а электроприборы работают нестабильно? Одной из причин может являться перегрузка сети: после длительного обесточивания жители часто почти одновременно включают мощную технику. В то же время, перепады напряжения могут возникать и из-за повреждения электросетей российскими обстрелами. Особо много жалоб на такую проблему сейчас поступает от жителей Днепропетровщины.

Как действовать потребителям при перепадах напряжения, объяснили в ДТЭК.

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Почему после появления света скачет напряжение

Энергетики назвали две основные причины. Первая – резкое увеличение нагрузки после возобновления электроснабжения. Когда электричество появляется, жители одновременно запускают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные приборы. Поэтому напряжение в сети может снижаться.

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"Обычно она выравнивается за 1-1,5 часа", - отметили в компании.

Вторая причина – повреждение электросетей вследствие российских атак. Пока энергетики ремонтируют поврежденные участки, часть домов временно подключают к резервным линиям. В таких условиях напряжение может не только падать, но и расти.

Что делать, если напряжение скачет

В ДТЭК советуют после возобновления электроснабжения не включать всю мощную технику одновременно, а подключать приборы постепенно. Это поможет избежать резкого увеличения нагрузки на сеть.

Если напряжение резко прыгает, нужно сразу сообщить об этом ОСМД, жилищно-строительному кооперативу или управляющему дому. Так же следует действовать, если по возвращении света напряжение остается низким более полутора часов.

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Управляющий должен организовать проверку внутридомовой проводки. Если она исправна, он подает заявку в ДТЭК, специалисты которого проверят линии, по которым электричество поступает в дом.

Атаки на энергетику и последствия для потребителей

Российские удары продолжают усложнять работу энергосистемы. 17 ноября после новых повреждений сетей аварийные отключения охватили четыре области. В «Укрэнерго» объяснили, что ремонтные бригады вынуждены начинать работу заново , не успев завершить предыдущие восстановления.

Несколькими днями ранее российская атака повредила энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины . Поэтому часть потребителей в Днепре и Каменском осталась без электричества, а также ввели аварийные отключения.

Такие резкие перепады напряжений могут повредить холодильники, телевизоры и другую бытовую технику. Чтобы уберечь приборы, используют реле напряжения и стабилизаторы. Если техника все-таки сгорела, важно знать, как зафиксировать повреждения и получить компенсацию , ведь в таких случаях имеет значение не только причина поломки, но и правильное оформление обращения.

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