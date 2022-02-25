После ожесточенных боев российская армия прорвала оборону Херсона – ОГА

Ситуация остается напряженной.

После ожесточенных боев, понеся большие потери, вооруженные силы России прорвали переправу Херсона.

Об этом сообщает руководитель Херсонской ОГА.

"Вынужден сообщить о том, что после упорных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", — говорится в обращении.

Жителей города призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.

"Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для ее урегулирования. Ведется постоянный мониторинг ситуации, вся важная информация будет доведена оперативно до населения официальными источниками массовой информации", — сообщили в ОГА.