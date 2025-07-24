После переговоров РФ ударила по "Привозу" в Одессе и многоэтажке в Черкассах: реакция Зеленского

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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В ночь на 24 июля российские войска ударили по Украине беспилотниками и ракетами. Атака произошла после встречи в Стамбуле. В частности, Харьковской области погибли три человека.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и "Привозу" в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, по спортзалу университета в Запорожье и Николаеве, глава страны.

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По его словам, ночью россияне запустили более 100 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", а также четыре ракеты. Всего в результате ночных обстрелов в Украине ранены десять человек. В частности, девятилетний ребенок в Черкассах.

"Россия не прекращает террора, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабных санкционных ответов и наших ударов по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам. Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала."

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз запустили по Украине беспилотники. В частности, дроны атаковали Одессу, где во время тревоги произошли взрывы. Утром спасатели заявили, что Одесса пережила адскую ночь. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажки и памятников архитектуры в историческом центре города. "Прилет" также произошел по "Привозу".

На рассвете россияне ударили ракетами по Черкассам. Семь человек травмированы, среди них – девятилетний ребенок. Специалисты обнаружили три локации падения обломков ракет. Есть поврежденные многоэтажки, учебные заведения и здравоохранение.

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Кроме того, под ударом оказались Днепропетровская и Запорожская области. В частности, враг атаковал Запорожье и район девятью "Шахедами". Один удар произошел по корпусу неиспользуемого учебного заведения.

Дата публикации 14:21, 23.07.25 Количество просмотров 161 Сумы сейчас: вода по графику, света нет! Ситуация в городе сейчас!

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