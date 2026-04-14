После плена — лечение и реабилитация: как в Украине помогают уволенным военным

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина продолжает возвращать из плена своих защитников . В то же время, большинство освобожденных военных сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, поэтому государство гарантирует им безвозмездное лечение, реабилитацию и психологическую помощь.

Как сообщают в профильных службах, система помощи организована в два уровня.

Первый предполагает проведение реинтеграционных мероприятий по оказанию медицинской и психологической помощи. На этом уровне работает 25 учреждений здравоохранения по всей Украине.

Второй уровень включает реабилитационную и психологическую помощь. Здесь привлечено 41 заведение реабилитации и еще 25 учреждений, оказывающих психосоциальную и психиатрическую помощь.

Всего помощь освобожденным из плена оказывают в 80 медучреждениях в 22 регионах Украины (за исключением Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Как оказывают медицинскую помощь

Сразу после увольнения военного доставляют в определенное медучреждение, где проводят первичный осмотр. Если угрозы жизни нет, ее направляют в центры реинтеграции.

После сбора анамнеза и проведения обследований формируется индивидуальный план лечения и восстановления. К процессу привлекают врачей разных специальностей, психологов и, при необходимости, социальных работников.

Завершается этот этап решением медицинской комиссии, определяющей дальнейший маршрут лечения. После выписки военный получает письменные рекомендации по реабилитации, психологической поддержке, амбулаторному лечению и социальным услугам, а также находится под наблюдением семейного врача.

Кроме того, освобожденные из плена имеют право на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней в течение года по возвращении.

Для военнослужащих также обязательно прохождение военно-врачебной комиссии, которая определяет, может ли боец вернуться в службу, или требует дальнейшего лечения.

Психологическая поддержка

Психологическая помощь оказывается на основе индивидуального состояния пациента. Она включает:

неотложную психологическую помощь;

поддержание низкой интенсивности;

психотерапию депрессии, тревожных расстройств и ПТСР;

помощь в определении жизненных целей;

консультации по преодолению зависимостей;

формирование навыков здорового образа жизни.

Методы психотерапии применяются в соответствии с доказательной медициной.

Реабилитация и социальное сопровождение

Реабилитация направлена на восстановление или компенсацию утраченных функций. Медучреждения обеспечивают подбор и предоставление вспомогательных средств, в том числе технических.

Отдельно работают группы социального сопровождения в Вооруженных Силах Украины. Они помогают военным проходить необходимые процедуры, оформлять документы, получать льготы, а также консультируют по лечению, протезированию или реабилитации, в частности, за рубежом.

Защитники также имеют право на лечение в иностранных медучреждениях при наличии соответствующего пакета документов и согласия принимающей стороны.

Пасхальный обмен пленными

Напомним, что предварительный обмен пленными произошел вчера, 11 апреля. Тогда российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семеро гражданских граждан, находившихся в неволе с 2022 года.

В частности, этих 7 гражданских граждан Украины россияне фактически похитили из своих домов.