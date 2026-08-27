После плена нашел новое призвание: Ринат Ахметов купил квартиру защитнику Мариуполя, разминирующему Украину

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Уроженец Кривого Рога Владислав с началом полномасштабного вторжения стал на оборону Мариуполя. Он прошел через тяжелые уличные бои, защищал «Азовсталь», пережил три контузии и обломочные ранения обеих ног. Впоследствии военный оказался в русском плену.

В неволе из-за искаженной русскими фамилии Владислав фактически «существовал» как два разных человека. Ошибку в списках заметила жена при просмотре его интервью из плена. Она сразу обратилась в ГУР и СБУ, и именно это помогло вернуть бойца домой.

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Сегодня он постепенно возвращается в гражданскую жизнь и занимается восстановлением здоровья. Владислав прошел длительную реабилитацию, уволился со службы и начал работать в гуманитарном разминировании кинологом по технической разведке. Собственный дом, обустроенный всем необходимым, стал для семьи Владислава надежным фундаментом для нового этапа жизни.

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«Мы очень благодарим Ринату Ахметову. Это очень хорошее дело с его стороны. Мы просто в восторге», – говорит Владислав.

Новая квартира для украинского защитника стала очередным шагом по масштабной программе поддержки военных и их семей. Передавая ключи и сертификат, генеральный директор Фонда Ксения Сухова отметила, что помощь героям остается ключевым фокусом для Благотворительного Фонда и его проекта «Сердце Азовстали».

«Передаю вам поздравления от Рината Ахметова. Желаю вам быть здесь счастливыми. Пусть ваша семья сразу чувствует себя здесь как дома. Пусть все новое и самое лучшее начинается с этого хорошего подарка. Мы благодарим вас за героическую оборону Мариуполя, за все, что вы сделали и еще сделаете для нашей страны», — отметила Ксения Сухова.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Наталии Емченко, в этом году программа «Дома» приближается к отметке в 400 предоставленных квартир для защитников Мариуполя. Инициатива будет продолжена — основатель Фонда Ринат Ахметов уже согласовал ее расширение. А темпы реализации программы будут зависеть от интенсивности обмена пленными.

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«Очень классно, что Фонд Рината Ахметова и „Сердце Азовстали“ продолжают эту программу. С другой стороны, мы очень надеемся, что наш пример, анализ результатов и другие наработки станут одной из основ появления новых проектов и государственных программ. Также мы очень рады, что наша работа в сфере посттравматического роста уже дает свои плоды», — говорит Наталья Емченко.

Программа «Дома» предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственный дом становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста — возвращение к наполненной жизни после боев и плена.

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