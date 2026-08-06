После плена — расстрел: прокуратура сообщила о жестоком убийстве защитника Украины

Российские оккупанты в Украине / © Associated Press

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Российские оккупанты совершили очередное военное преступление в Донецкой области, расстреляв украинского военнопленного после его захвата. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

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По данным следствия, 22 июля 2026 года российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины вблизи села Мирное Волновахского района. Во время выполнения боевого задания один из украинских военнослужащих попал в плен, после чего оккупанты его расстреляли.

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В ведомстве отметили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления», — подчеркнули правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что «убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление».

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводят следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, ранее прокуратура начала расследование расстрела украинского военнопленного возле села Ялта в Донецкой области. 13 июля оккупанты взяли в плен бойца ВСУ и после допроса по приказу командира расстреляли его.

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