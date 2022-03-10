После победы отстроим все очень быстро и качественно: Зеленский о восстановлении Украины

После победы отстроим все очень быстро и качественно: Зеленский о восстановлении Украины

Президент лично пообещал заняться этим вопросом.

Президент Владимир Зеленский пообещал после победы Украины в войне с Россией отстроить быстро и качественно все, что было разрушено оккупантами.

"После победы мы отстроим все, что разрушено, очень быстро и очень качественно. Для каждого разрушенного города будет создана отдельная программа восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку: Чернигов, Сумы, Ахтырка, Житомир, Изюм, Мариуполь и все наши прекрасные города, в которые пришло зло, не будут видеть и следа российского вторжения", — сказал сегодня, 10 марта, президент в своем видеообращении.

По его словам, восстановлением Украины будут заниматься лучшие специалисты.

"Лучшие архитекторы, лучшие компании, лучшие проекты для каждого города. Я хочу сказать об этом на примере Харькова, нашего Харькова, который сейчас переживает самые страшные страдания, страшные времена со Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка... Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут, но харьковчане услышат… Площадь Свободы, что там будут все, все мы, все европейцы. Полтавский путь, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, областная детская больница, харьковский онкоцентр, университет Каразина, Дворец Труда, библиотека Короленко — мы все отстроим, я вам лично обещаю", — резюмировал он.

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