После победы Украина станет осью для новой системы безопасности в Европе — Ермак

Украина после войны с Россией станет не просто страной-участницей Евросоюза, а осью новой европейской системы безопасности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что власти Украины сделают для этого все возможное и невозможное.

Об этом он написал в своем Twitter.

"После войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", – отметил Ермак.

Напомним, глава офиса президента Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии рассказал, что первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

Андрей Ермак и бывший генсек НАТО возглавили разработку гарантии безопасности для Украины

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