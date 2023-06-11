После подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опресняться – экологи

Соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.
В результате подрыва Каховской ГЭС россиянами Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Так, 10 июня специалисты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 ст. Большой фонтан.
По результатам лабораторных исследований в Новой Дофиновке выявлено превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего – в 9 раз. Солёность ниже нормы в 2,7 раза.
На Ланжероне наблюдается превышение общего железа в 5,2 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.
На 16 станции Большого фонтана обнаружено превышение взвешенных веществ в 1,1 раза, железа общего – в 3,4 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.
Напомним, в Одесской области фиксируют последствия экоцида, в море — мусор и трупы животных.
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