После подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опресняться – экологи

Соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.

В результате подрыва Каховской ГЭС россиянами Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Так, 10 июня специалисты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 ст. Большой фонтан.

По результатам лабораторных исследований в Новой Дофиновке выявлено превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего – в 9 раз. Солёность ниже нормы в 2,7 раза.

На Ланжероне наблюдается превышение общего железа в 5,2 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.

На 16 станции Большого фонтана обнаружено превышение взвешенных веществ в 1,1 раза, железа общего – в 3,4 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.

Напомним, в Одесской области фиксируют последствия экоцида, в море — мусор и трупы животных.

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