После подрыва Каховской ГЭС на юге активизировались копатели-грабители: Минкульт бьет тревогу

Не успела взойти вода, как черные археологи начали разворовывать археологическое наследие, которое было под водой и оказалось на поверхности.

После подрыва Каховской ГЭС и обмеления значительных территорий возникла угроза хищения и потери ценных археологических памятников региона.

О каких достопримечательностях идет речь

После создания Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов.

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В частности, колыбель казачества – Великий Луг. На дне водохранилища, где вода уже взошла, местные жители обнаруживают старые захоронения и археологические находки.

Минкульт бьет тревогу: резкое падение уровня воды после подрыва Каховской ГЭС и размывание берегов и затопление территорий ниже по течению Днепра повлекло критическую ситуацию с охраной археологического наследия в регионе.

Черные археологи и мародеры

По информации министерства, на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской области активизировались копатели-грабители, которые выбирают ценные предметы с помощью металлодетекторов.

"МКИП обратилось к руководителям ОВА пострадавших областей, а также к МВД и правоохранительным органам для эффективного противодействия ограблению археологических объектов. Для мониторинга, фиксации повреждений и других неотложных работ объединят усилия ученые-археологи, музейщики, памятнико- и правохранители", – говорится в сообщении.



Минкульт уверяет, что работы по мониторингу и фиксации состояния объектов продолжаются с первых дней изменения уровня воды в Каховском водохранилище, в частности, в Запорожье.

Напомним, что после возведения Каховской ГЭС под водой оказались:

Томаковская Сечь (существовала в 1564–1593 годах)

Базавлуцкая Сечь (1593–1630)

Мыкытынская Сечь (1628–1652)

Чертомлинская Сечь (1652–1709)

Каменская Сечь (1709–1711) – частично затоплена

Новая (Подпольнецкая) Сечь (1734–1775)

Сейчас значительная часть этих территорий снова очутилась на поверхности.

Ранее ТСН.ua выяснял, какой после подрыва Каховской ГЭС будет дальнейшая судьба Большого Луга – места, где когда-то располагалось по подсчету ученых 7 казачьих сечей.

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