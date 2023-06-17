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После подрыва Каховской ГЭС среди оккупантов ширится холера — "Атеш"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1978
Время на прочтение
1 мин
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После подрыва Каховской ГЭС среди оккупантов ширится холера — "Атеш"

В Херсонской и Крыму среди оккупантов распространяется холера после подрыва Каховской ГЭС. / Фото: Associated Press

Каждый день в военные госпитали Херсонщины и Крыма поступают оккупанты с подозрением на холеру.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС оккупанты в Херсонской области и Крыму страдают от эпидемии холеры. Целые подразделения на херсонском направления, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения. Несколько российских солдат уже скончались.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Эпидемия холеры, вероятнее всего, возникла из-за использования россиянами воды из открытых источников. У них проблемы с подвозом бутилированной или очисткой воды.

Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный урон природе, вскрыв множество болезней о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонщины и Крыма быть особо внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу", — подчеркнули в "Атеш".

Напомним, россияне обстреляли авто с людьми в Харьковской области — погибли волонтеры.

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Дата публикации
Просмотры
1978
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