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После подрыва Каховской ГЭС в Херсоне животное водой принесло прямо во двор людей – видео

После подрыва Каховской ГЭС в Херсоне животное водой принесло прямо во двор людей – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2440
Время на прочтение
1 мин
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После подрыва Каховской ГЭС в Херсоне животное водой принесло прямо во двор людей – видео

В Херсоне животное водой принесло прямо во двор людей. Фото: скриншот с видео.

Оккупанты устроили теракт и подорвали Каховскую ГЭС.

В Херсоне после подрыва Каховской ГЭС во двор людей водой принесло самца сарны (род млекопитающих из семейства оленьих – ред.). Животное пострадало в результате террористических действий оккупантов.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала местная жительница Татьяна Ахтеменко.

По словам женщины, вода прибывает максимально сильным течением, по последней информации – вторая часть дамбы Каховской ГЭС упала. Чрезвычайники готовят лодки для эвакуации людей.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
2440
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