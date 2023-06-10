После подрыва Каховской ГЭС в одно из сел Николаевщины полностью отрезаны пути

Чрезвычайники не могут доехать к селу из-за подтопления дорог.

В Николаевской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС полностью отрезаны подъезды к селу Афанасовка, где проживают 379 человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в русле р. Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, р. Южный Буг, р. Ингулец, г. Ингулец и р. Высунь, в результате чего частично подтоплено 31 населенный пункт (подтоплено 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств).

"Спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Привлечены четыре мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора Николаева", — говорится в сообщении.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС в Одесской области фиксируют последствия экоцида: в море – мусор и трупы животных.

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