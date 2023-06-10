После подрыва Каховской ГЭС в одно из сел Николаевщины полностью отрезаны пути

Чрезвычайники не могут доехать к селу из-за подтопления дорог.
В Николаевской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС полностью отрезаны подъезды к селу Афанасовка, где проживают 379 человек.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в русле р. Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, р. Южный Буг, р. Ингулец, г. Ингулец и р. Высунь, в результате чего частично подтоплено 31 населенный пункт (подтоплено 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств).
"Спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Привлечены четыре мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора Николаева", — говорится в сообщении.
Напомним, после подрыва Каховской ГЭС в Одесской области фиксируют последствия экоцида: в море – мусор и трупы животных.
Читайте также:
- Загрязнение реки Ингулец превышает норму – Госэкоинспекция
- В Одессе прямо на побережье будут подрывать мины, прибитые с Херсонщины
- Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема