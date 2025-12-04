После Покровска Путин не остановится: эксперт назвал три города, куда пойдет войско РФ

Разрушенный город. / © Associated Press

Реклама

Ситуация в Покровске Донецкой области очень сложная, но продолжаются бои. Оккупанты РФ пытаются создать предпосылки для взятия под контроль логистики украинских подразделений и лишить их возможности производить ротацию. Если Покровск рухнет, россияне подвинут дальше.

Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в интервью " Главреду ".

"Оккупанты изменили тактику и пытаются выдавливать Силы обороны из Покровска. Продолжаются уличные бои, а это бои высокой интенсивности, которые характеризуются большими потерями личного состава российских оккупационных войск", - говорит эксперт.

Реклама

Покровское направление более приоритетно для России, где командование страны-агрессорки сосредоточило 150 тыс. человек. Снегирев отмечает, что возможность восстановить контроль над Покровском Украина не имеет из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на этом участке фронта.

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере, пока продолжается переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления их позиций. Давать прогнозы сложно. Впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года", - сказал он.

По его словам, содержание не только Покровской, но и остальной подконтрольной Украине части Донбасса зависит "исключительно от политического решения и переговоров".

С военной точки зрения, говорит Снегирев, Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области. Там ведь дальше плоская равнина, где сдержать россиян будет довольно сложно. Примером того, добавил он, есть события в Запорожской области.

Реклама

Эксперт говорит, что после захвата Покровска, первым городом, на который сойдут оккупанты, будет Константиновка.

"Этот город расположен в низине, а россияне контролируют господствующие высоты в Торецке и Временном Яру. Это создаст большие проблемы для нас: прежде всего с логистикой, но и с удержанием позиции вообще. То есть Константиновка под мощным огневым контролем врага, поэтому ее трудно будет удержать", - пояснил Снегирь.

По его словам, также под угрозой будет Северск, на окраинах которого уже ведутся бои. Третий город, который россияне будут дальше пытаться взять, это Лиман.

"Прежде всего, Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью. Не Запорожской, не Сумской и не Харьковской - активизация подразделений врага там является отвлечением наших резервов и применением "тактики тысячи порезов". А основное направление - Константиновка, Северск, Лиман", - подытожил он.

Реклама

Напомним, диктатор РФ заявил, что Киев не захотел отдать России Донбасс и вывести оттуда войска. Поскольку Украина отказалась, заявил "фюрер", то Россия "в любом случае уволит Донбасс и Новороссию", а произойдет это "военным или иным путем".

Путин говорит, что якобы готов закончить войну в Украине, но при одном условии - если ВСУ "уйдут с занимаемых территорий". Только тогда РФ "прекратит боевые действия".