- Категория
- Украина
После поражения одного из вражеских полигонов на мысе Чауда активность россиян снизилась
Сергей Братчук отметил, что оттуда по Украине запускали «шахеды» и «герани».
После поражения одного из вражеских полигонов на мысе Чауда на юге Феодосийского залива во временно оккупированном Крыму, активность россиян несколько снизилась.
Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «Мы-Украина».
Братчук отметил, что оттуда по Украине запускали «шахеды» и «герани».
«Временно оккупированный Крым или Приморско-Ахтарск — оттуда враг нас максимально пытается активировать. Хотя иногда сменяет локации на территории РФ, откуда дроны могут прорываться на Юг Украины. Ну и тактика — скапливаются над Черным морем, поэтому важно их там и сбивать», — добавил он.
Напомним, ВСУ атаковали бромный завод и подстанцию в оккупированном Крыму.