Украина
105
После поражения одного из вражеских полигонов на мысе Чауда активность россиян снизилась

Сергей Братчук отметил, что оттуда по Украине запускали «шахеды» и «герани».

Атака ВСУ по Крыму

Атака ВСУ по Крыму / © из соцсетей

После поражения одного из вражеских полигонов на мысе Чауда на юге Феодосийского залива во временно оккупированном Крыму, активность россиян несколько снизилась.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «Мы-Украина».

Братчук отметил, что оттуда по Украине запускали «шахеды» и «герани».

«Временно оккупированный Крым или Приморско-Ахтарск — оттуда враг нас максимально пытается активировать. Хотя иногда сменяет локации на территории РФ, откуда дроны могут прорываться на Юг Украины. Ну и тактика — скапливаются над Черным морем, поэтому важно их там и сбивать», — добавил он.

Напомним, ВСУ атаковали бромный завод и подстанцию в оккупированном Крыму.

