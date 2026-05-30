На Волыни подростки после Последнего звонка сразились с ТЦК и полицией

В Луцке Волыни несовершеннолетние подростки устроили стычку с работниками ТЦК и полиции, потому что пытались помешать задержанию мужчины.

Соответствующее видео было распространено местными пабликами.

На кадрах видно, как толпа подростков с криками подходят к людям в форме. Поскольку подростки были празднично одеты в брюки и рубашки, а инцидент произошел 29 мая, в праздник последнего звонка, можем предположить, что это выпускники или старшеклассники. В конце концов, конфликт перерастает в толкотню и драку.

В Волынском областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент действительно имел место.

Там рассказали, что мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и закрылся в собственном автомобиле.

«В дальнейшем в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних лиц, препятствовавших работе группы оповещения и повредивших служебное транспортное средство. Обстоятельства инцидента выясняются в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

ТЦК уверяет, что во время конфликта «ни один ребенок телесных повреждений не получил».

