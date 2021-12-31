После пожара в больнице на Прикарпатье медики, пациенты, родственники погибших нуждаются в психологической помощи

Расходы на лечение пострадавших медицинских работников будут обеспечены на средства Фонда социального страхования.
После пожара в больнице в Косовской ЦРБ пострадавшие медицинские работники, пациенты больницы, родственники погибших нуждаются прежде всего в психологической помощи и поддержке.
Об этом шла речь во время брифинга первого заместителя министра здравоохранения Украины Александра Комарида, и.о. председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука и глава облгосадминистрации Светланы Онищук.
Также оперативно будет предоставлена методическая и инструктивная помощь лечебным заведениям по проведению учеб персонала в работе с кислородным оборудованием при лечении COVID-19.
Чиновники обратились ко всем гражданам с призывом во время новогодне-рождественских праздников соблюдать противопожарную и техногенную безопасность, а в медицинских учреждениях – усилить профилактическую работу по соблюдению правил безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами.
"Расходы на лечение пострадавших медицинских работников будут обеспечены на средства Фонда социального страхования, – отметила Светлана Онищук. – Совместно с областным советом мы работаем над тем, чтобы выделить необходимые средства и как можно скорее возобновить работу реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы".
Как отметили чиновники, все мероприятия будут направлены на то, чтобы сделать невозможным повторение как в области, так и где-нибудь в Украине подобных ситуаций.
Напомним:
В городе Белая Церковь Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причина пожара устанавливается.
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