После пожизненного приговора Зинченко адвокаты готовят новый ход: что известно

Вячеслав Зинченко / © ТСН.ua

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Сторона защиты Вячеслава Зинченко готовится обжаловать решение Шевченковского районного суда Львова в апелляционной инстанции и заявила о намерении предоставить новые материалы, по их мнению, опровергающие вину обвиняемого.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Мусихина во время общения с журналистами, передает Новости.LIVE.

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По ее словам, в деле присутствуют многочисленные фальсификации, а защита в суде первой инстанции была недостаточной. В частности, Мусихина отметила, что планирует предоставить подробные видеозаписи передвижения Зинченко и доказательства одного из свидетелей, которые суд первой инстанции отказался приобщить.

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«Я надеюсь, что в апелляции поймут, что это дело полностью сфальсифицировано, и как-то будут уже тщательно исследовать доказательства невиновности Вячеслава Зинченко», — заявила Мусихина.

Она добавила, что если апелляционный суд не изменит приговор, адвокаты будут обжаловать его в Верховном Суде, а при необходимости — в Европейском суде по правам человека.

Приговор Зинченко за убийство Ирины Фарион — последние новости

Напомним, в Шевченковском районном суде Львова огласили приговор по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион — 20-летнему Вячеславу Зинченко дали пожизненное.

Дочь Ирины Фарион отреагировала на пожизненное заключение Вячеслава Зинченко и рассказала, что сделает с 5 миллионами гривен компенсации.

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Ранее мы писали, перед оглашением приговора у здания суда собрались несколько десятков человек, улица перекрыта, усилены меры безопасности. Поклонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Довично».

Стоит напомнить, что языковед Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером она умерла из-за этого.

Впоследствии в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко из Днепра. Сам парень на одном из заседаний суда заявил, что не признает свою вину.

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