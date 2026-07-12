После правительства – СБУ и ДБР: Железняк сообщил о возможных кадровых решениях

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В ближайшее время в Украине могут произойти новые кадровые изменения.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, его источники сообщают о вероятности новой волны отставок после кадровых решений по правительству.

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В частности, депутат отметил, что сейчас циркулируют слухи о возможном внесении кандидатуры нового главы Службы безопасности Украины, а также подготовке к замене директора Государственного бюро расследований.

В то же время Железняк подчеркнул, что не имеет подтверждения этой информации по состоянию на данный момент, поэтому призвал воспринимать ее как неподтвержденные сообщения.

Отдельно он прокомментировал возможные изменения в Кабинете Министров. По словам депутата, сначала должна определиться кандидатура нового премьер-министра, предположив, что им может стать генеральный директор НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Корецкий, после чего станет понятен будущий состав правительства.

"Скажем так, если час назад я давал шансам Корецкого на должность премьера 95%, то уже 99%", – прокомментировал нардеп.

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Кроме того, Железняк заявил, что отдельные кадровые решения президента могут относиться к Министерству иностранных дел и Министерству обороны. Он также выразил мнение, что назначение нового главы Минобороны может сопровождаться сложным голосованием в Верховной Раде. В частности, депутат предположил, что если на эту должность будет предложен Михаил Федоров, такое решение «будет очень непростым для него голосованием».

Перестановки в украинском правительстве: что известно

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти на другую должность.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко.

Нардепка Василевская-Смаглюк подтвердила, что заседание фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться кадровые вопросы, состоится во вторник.

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Напомним, Верховная Рада согласовала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра в июле 2025 года. До этого она возглавляла Министерство экономики. В результате "рокировки" тогдашний премьер-министр Денис Шмигаль стал министром обороны, а впоследствии - министром энергетики.

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