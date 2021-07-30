После празднования в тюрьму: под Черновцами на свадьбе устроили стрельбу, жениху грозит до 7 лет тюрьмы

После празднования в тюрьму: под Черновцами на свадьбе устроили стрельбу, жениху грозит до 7 лет тюрьмы

Жених устроил стрельбу, двигаясь в автомобиле.

В в селе Нижние Петровцы Черновицкого района во время свадьбы жених устроил стрельбу. Теперь за это ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

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По данным полиции, во время движения свадебного кортежа 27-летний жених несколько раз выстрелил из автоматического карабина в воздух. Следствие установило, что оружие принадлежит 33-летнему односельчанину жениха. Из-за безответственного обращения с оружием мужчине аннулировали разрешение на его использование. Также его привлекут к ответственности по ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители уже провели три обыска на месте стрельбы в ее у участников. Правоохранители изъяли оружие, патроны, автомобили и др.

"Следователи полиции сообщили 27-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия и незаконное обращение с ней подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы ", — сообщили в полиции.

Напомним, в центре Николаева несовершеннолетние устроили драку со стрельбой.

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