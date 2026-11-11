После прекращения режима тишины россияне исчезли с улиц в Олешах: что происходит

Олешки / © Фото из открытых источников

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После окончания режима тишины российские военные резко снизили активность в оккупированных Олешках в Херсонской области. Оккупанты почти не появляются на улицах города и в основном скрываются в подвалах, несмотря на то, что заранее подтянули туда боеприпасы, артиллерию и провели ротацию личного состава.

Об этом сообщил представитель морской пехоты Павел Дрогаль в комментарии телеканалу «Мы-Украина».

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По его словам, после прекращения режима прекращения огня противник в Олешках ведет себя малоактивно. Российские военные получили провизию и боеприпасы, однако не спешат выходить на улицы.

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«Этот личный состав, поскольку получил провизию и боеприпасы, фактически не выходит на улицу и сейчас находится в подвалах», — отметил Дрогаль.

Он также сообщил, что украинские военные следят за воздушным пространством над городом. По словам пресс-секретаря, оно находится под контролем украинской стороны, что также влияет на поведение российских подразделений.

«Сейчас противник в самом городе ведет себя малоактивно, его личный состав почти не появляется на улицах», — подчеркнул Дрогаль.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что под прикрытием гуманитарной операции российская армия провела ротацию войск и техники в Олешках и ввела дополнительные силы.

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Напомним, что в временно оккупированных Олешках в Херсонской области 1 ноября истек срок действия режима прекращения огня, который действовал с 27 октября. Украинская и российская стороны соблюдали договоренности, что позволило доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей. В настоящее время обсуждается возможность проведения новых гуманитарных операций.

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