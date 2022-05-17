После продолжительной болезни в Одессе скончался волонтер и бывший глава "Правого сектора"

Константин Иванов в 2014 году возглавил одесский "Правый сектор".

16 мая 2022 года умер Константин Иванов, который в 2014 году возглавил "Правый сектор" в Одессе.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на его сына Льва Иванова.

По словам сына, волонтер скончался в результате длительной болезни. Константина похоронят 19 мая возле крематория Таировского кладбища в Одессе.

"Ушел Константин Иванов. И мне грустно. Он мог сделать очень много. Он был удивительным фантазером и при этом очень простым человеком, умеющим создавать самые сложные проблемы самому себе. Он был очень умный и талантливый, но... Все как-то резко оборвалось", – написал на странице умершего Михаил Бейзерман.

Напомним, бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе.

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