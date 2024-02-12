После просмотра хочется молчать: как прошла премьера фильма "Довга доба" от Алана Бадоева

Состоялась торжественная премьера документального фильма "Довга доба" от режиссера Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина".

Мероприятие прошло 9 февраля. На торжественную премьеру, чтобы поддержать режиссера, пришло почти 400 звездных гостей и непосредственно героев ленты, которые стали своеобразными послами, которые будут нести смыслы и благотворительную цель фильма широкой публике в Украине и за ее пределами.

Премьера фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Среди приглашенных гостей были Оля Полякова, Наталья Могилевская, Дмитрий Гордон, Неля Шовкопляс, Tayanna, Jerry Heil, Андрей Бедняков, Анна Тринчер, Даша Квиткова, морпех и защитник "Азовстали" Сергей Волынский, Анатолий Анатолич, Тимур и Инна Мирошниченко Алексей Суханов и многие другие.

Премьера фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда у меня дочь спрашивает "как ты?", я всегда отвечаю, что все хорошо. Но есть кое-что важное, что я хотел бы ей впоследствии показать, то, чем я жил последние два года. "Довга доба" — это фильм- капсула времени и я надеюсь, что многие люди в мире почувствуют то, что чувствуем мы, украинцы, каждый день.Это фильм не о войне, это лента о наших людях, о единении, которое сделало нас теми, кто мы сегодня. Это факт о нашей настоящей истории, которую никто и никогда не имеет права переписать", — прокомментировал Алан Бадоев.

Премьера фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В частности, лента не оставила никого безразличным. Многие гости после премьеры выходили из кинозала со слезами на глазах. Украинцы, которые уже побывали на премьере "Довгої доби", в Сети тоже делятся своими эмоциями и переживаниями от просмотра. В частности, показ ленты в кинотеатрах прошел с аншлагом, поэтому благотворительную трансляцию продлили еще на 12 и 13 февраля.

Премьера фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У нас с ребятами накопилось очень много видео с боев, но то, что вы увидите на экране — один из самых трудных. Для нас это дополнительная память о тех братьях, которые погибли в том бою. У каждого есть своя история войны, она переполнена трагизмом, но все же хотелось, чтобы в конце мы наполнились мыслью о том, что заслуживаем победы. И такой фильм является толчком для мира вспомнить и еще раз напомнить, что для нас эта жизнь и мы рассчитываем на их ответ и помощь", – говорит герой фильма, военный Дмитрий Линько.

Премьера фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кстати, всего за несколько дней благотворительных показов фильма получилось собрать более полумиллиона гривен на реабилитацию тяжелораненых украинских защитников.

Телевизионная премьера "Довгої доби" состоится 24 февраля в 22:00 на канале "1+1 Украина". А уже после украинского проката фильм начнет свое международное путешествие, чтобы голоса каждого украинца были услышаны по всему миру.

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