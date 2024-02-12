После просмотра хочется молчать: как прошла премьера фильма "Довга доба" от Алана Бадоева

Всего за два дня благотворительных показов получилось собрать более полумиллиона гривен.
Состоялась торжественная премьера документального фильма "Довга доба" от режиссера Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина".
Мероприятие прошло 9 февраля. На торжественную премьеру, чтобы поддержать режиссера, пришло почти 400 звездных гостей и непосредственно героев ленты, которые стали своеобразными послами, которые будут нести смыслы и благотворительную цель фильма широкой публике в Украине и за ее пределами.
Среди приглашенных гостей были Оля Полякова, Наталья Могилевская, Дмитрий Гордон, Неля Шовкопляс, Tayanna, Jerry Heil, Андрей Бедняков, Анна Тринчер, Даша Квиткова, морпех и защитник "Азовстали" Сергей Волынский, Анатолий Анатолич, Тимур и Инна Мирошниченко Алексей Суханов и многие другие.
"Когда у меня дочь спрашивает "как ты?", я всегда отвечаю, что все хорошо. Но есть кое-что важное, что я хотел бы ей впоследствии показать, то, чем я жил последние два года. "Довга доба" — это фильм- капсула времени и я надеюсь, что многие люди в мире почувствуют то, что чувствуем мы, украинцы, каждый день.Это фильм не о войне, это лента о наших людях, о единении, которое сделало нас теми, кто мы сегодня. Это факт о нашей настоящей истории, которую никто и никогда не имеет права переписать", — прокомментировал Алан Бадоев.
В частности, лента не оставила никого безразличным. Многие гости после премьеры выходили из кинозала со слезами на глазах. Украинцы, которые уже побывали на премьере "Довгої доби", в Сети тоже делятся своими эмоциями и переживаниями от просмотра. В частности, показ ленты в кинотеатрах прошел с аншлагом, поэтому благотворительную трансляцию продлили еще на 12 и 13 февраля.
"У нас с ребятами накопилось очень много видео с боев, но то, что вы увидите на экране — один из самых трудных. Для нас это дополнительная память о тех братьях, которые погибли в том бою. У каждого есть своя история войны, она переполнена трагизмом, но все же хотелось, чтобы в конце мы наполнились мыслью о том, что заслуживаем победы. И такой фильм является толчком для мира вспомнить и еще раз напомнить, что для нас эта жизнь и мы рассчитываем на их ответ и помощь", – говорит герой фильма, военный Дмитрий Линько.
Кстати, всего за несколько дней благотворительных показов фильма получилось собрать более полумиллиона гривен на реабилитацию тяжелораненых украинских защитников.
Телевизионная премьера "Довгої доби" состоится 24 февраля в 22:00 на канале "1+1 Украина". А уже после украинского проката фильм начнет свое международное путешествие, чтобы голоса каждого украинца были услышаны по всему миру.
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