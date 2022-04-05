После пятого пакета санкций против РФ Украина и дальше будет добиваться нефтяного эмбарго — Ермак

В пятом пакете санкций ЕС ввел эмбарго на уголь.
Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России, в частности, предусматривающий угольное эмбарго. Однако Украина и дальше будет добиваться запрета на экспорт российской нефти.
Об этом в своем Телеграмме написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"До нефтяного эмбарго, к сожалению, пока не дошли. Мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров именно в нефтяном эмбарго", — подчеркнул Ермак.
По его словам, уже сейчас запрет на экспорт из России уголь обойдется Кремлю в 4 млрд евро ежегодно.
Кроме того, глава ОП напомнил, что именно предусматривает новый пакет санкций. Так, речь идет о:
- запрете на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. евро;
- российские суда не смогут заходить в порты ЕС;
- запрете на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ;
- ограничение на въезд грузовиков из Белоруссии и России;
- запрете на импорт из России товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя;
- российские компании не смогут участвовать в европейских публичных закупках. У них также не будет никакой финансовой поддержки ЕС.
Напомним, после резни в Буче Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 работников.
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