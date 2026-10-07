Дистанционный работник / © ТСН

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По завершении рабочего дня работник будет иметь право не отвечать на звонки или уведомления работодателя, если работает дистанционно.

Об этом сообщает « Судебно-юридическая газета » со ссылкой на разъяснение Комитета НААУ по вопросам трудового права.

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Можно ли не отвечать работодателю после работы

«Если работнику установлен график, например, с 9:00 до 18:00, после завершения рабочего дня он может не отвечать на рабочие обращения руководителя», — объясняют в Комитете НААУ по трудовому праву.

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Такой отказ от коммуникации не должны расцениваться как нарушение трудовых обязанностей или дисциплины. Речь идет о праве работника на личную и частную жизнь вне рабочего времени.

Кого касается право на отключение

Положения проекта Трудового кодекса о праве на отключение касаются именно дистанционной работы. Поэтому автоматически распространять это правило на всех работников не следует.

В НААУ отмечают, что потребность четко разграничить рабочее и личное время стала особенно заметна во время пандемии COVID-19. Работникам, работавшим дистанционно, нередко приходилось отвечать на сообщения работодателей вечером, работать в выходные или начинать работу раньше.

«Право отключаться от рабочих задач должно способствовать защите ментального здоровья работников и обеспечению безопасных условий труда», — отмечают юристы.

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Отдельной санкции для работодателя за отправку рабочих уведомлений по завершении рабочего дня проект не предусматривал. В Комитете НААУ по трудовому праву отмечают, что работник не обязан отвечать на такие обращения, если они поступают вне его рабочего времени.

Что делать со срочными задачами

По разъяснению Комитета НААУ по вопросам трудового права, если работника могут привлекать к работе вне установленного графика, эти условия следует согласовать заранее. Речь идет, в частности, о времени доступности, обстоятельствах привлечения к работе и ее оплате.

Таким образом, практическое применение права на отключение зависит от четко определенных условий трудового договора и предварительного согласования правил взаимодействия между работником и работодателем, — резюмируют в НААУ.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, могут ли оштрафовать работника за опоздание на работу. Юристы объяснили важный нюанс: есть ли штраф законным наказанием и что на самом деле может сделать работодатель, если работник постоянно опаздывает.

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