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После ракет РФ запустила дроны: снова летят на запад Украины, и не только — где опасность (карта)
Российские реактивные дроны двигаются над Украиной: Воздушные силы сообщили об угрозе для ряда областей
После ночного удара ракетами с утра 22 октября войска аресора России продолжили атаковать Украину ударными беспилотниками. Движение реактивных БПЛА фиксируют сразу в нескольких регионах страны. В частности, на мероприятии.
Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.
По состоянию на 07:30 «желтая» воздушная тревога охватила населенные пункты в разных областях. Сирены не раздаются только в нескольких областях на юге и западе страны.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах в центре — Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской. Также сообщалось о движении новой группы беспилотников в направлении Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.
Кроме того, новая группа реактивных БПЛА двигалась из Брянской области РФ в направлении севера Черниговщины, а дальше — в Киевскую область.
Ночная атака на Украину — что известно
Этой ночью РФ ударила баллистикой по Киеву. В столице произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах ракет в направлении города.
В Кременчуге в Полтавской области РФ ударила по телерадиокомпании и энергетике. В результате попадания возникли пожары. Предварительно обошлось без пострадавших.
После ночной атаки ранение РФ нанесла повторный удар по Харькову. Реактивный «Шахед» «прилетел» по парковке в Холодногорском районе — занялись частные авто. Ночью под прицелом находились Основянский и Слободской районы города.