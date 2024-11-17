После ракетного удара на Ровенщине тысячи людей остаются без света — ОВА

Водо-, тепло- и газоснабжение области осуществляется в полном объеме.

После масштабного воздушного удара российской террористической армии утром 17 ноября в Ровенской области около 20 тысяч потребителей остаются без света по состоянию на 17:00.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"К сожалению, для стабилизации системы сегодня на Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии", — говорится в его сообщении.

По словам Коваля, водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме.

Начальник ОВА обратился к жителям области с просьбой бережно относиться к энергопотреблению и не включать мощные электроприборы.

Напомним, 17 ноября Ровенщина подверглась ракетному удару врага. Целью стал объект критической инфраструктуры.

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