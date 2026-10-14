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После ракетного удара по Киеву Зеленский поговорил с премьером Канады: что известно
Глава государства отметил необходимость международной поддержки реальных шагов для деэскалации и завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Марком Карни последствия российского удара по Киеву, отсутствие предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет и последующие дипломатические контакты с США.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Президент проинформировал канадского премьера о последствиях российской атаки на украинскую столицу. По его словам, Украина не получила от партнеров предупреждения о запуске баллистических ракет.
«Говорил с Марком Карни. Спасибо, Канада! Проинформировал о российском ударе по Киеву и отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистики. Уже второй раз Украина не была предупреждена», — сообщил глава государства.
В ходе разговора стороны также обсудили контакты с американской стороной и дипломатические события, которые могут произойти в течение недели.
Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно четко поддерживать завершение войны и требовать от России реальных шагов по снижению напряженности.
«Важно, чтобы мир четко поддерживал окончание этой войны и реальные деэскалационные шаги — настоящие, которые Россия будет действительно делать, чтобы ее война, ее убийства закончились», — говорится в сообщении президента.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал украинцев беречь себя во время воздушных тревог этой ночью и на следующий день из-за угрозы новых ударов.
Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.