После ракетной атаки россиян больше всего пострадала Одесса: Данилов рассказал о последствиях

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации в регионах Украины после очередного массированного ракетного удара по Украине.

По словам Данилова, после ракетной атаки россиян больше всего пострадала Одесса, однако украинские энергетики уже работают над ликвидацией последствий. На остальных территориях все обошлось без больших проблем.

Об этом заявил секретарь СНБО рассказал 6 декабря в эфире телемарафона.

"Враг не меняет в этом случае свою тактику. Он хочет нас заморозить, и у него ничего не получится", – подчеркнул Данилов.

По его словам, украинские специалисты уже чинят то, что уничтожили россияне во время обстрелов. Небольшие проблемы могут возникнуть только в Одесской области.

"По остальной территории мы не видим больших проблем. К этому наши специалисты готовы. Более того, мы уже понимаем, как нам действовать, когда мы понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже наше ноу-хау, наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы", – рассказал Данилов.

Напомним, в результате восьмой массированной атаки РФ по Украине 5 декабря и попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях Одесса и ряд населенных пунктов региона остались без света, воды и тепла. ТСН.ua собрал информацию о ситуации в городе по состоянию на утро 6 декабря.

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