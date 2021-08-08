После разбоя пошел на маршрутку: в Сумах мужчина ограбил кредитную кассу

Правоохранители задержали злоумышленника через несколько часов в маршрутном такси с украденными деньгами.
В Сумах 37-летний мужчина совершил разбойное нападение на одну из кредитных организаций города.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
Женщина, которая работает кассиром, рассказала правоохранителям, что в помещение ворвался неизвестный, одетый в защитную маску. Угрожая ножом, он приказал ей лечь на пол и похитил из кассы 11 319 гривен. После чего скрылся.
Правоохранители задержали злоумышленника спустя несколько часов. Патрульные остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. С собой грабитель имел нож и те же деньги. Его задержали.
Напомним, что в Сумах человек в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.