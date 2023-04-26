После разговора с Си Цзиньпином Зеленский назначил нового посла в Китае

В среду, 26 апреля президент Зеленский назначил послом в Китае Рябикина Павла Борисовича.

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить РЯБИКИНА Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", – говорится в сообщении.

Отметим, что Рябикин до 20 марта 2023 года занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. К тому же, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, председательствовал в Государственной таможенной службе Украины, а 2009-2010 годов был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Дании.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.

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