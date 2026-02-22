- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
После родов семья с младенцем пешком добиралась до отдаленного села в непогоду: видео
Из-за осложнения погодных условий было приостановлено движение общественного транспорта, поэтому семья с новорожденным ребенком собиралась идти пешком 20 км.
В Одесской области экипаж патрульной полиции обнаружил на автотрассе возле села Новая Некрасовка семью с младенцем. Как оказалось, они пешком шли из роддома, потому что из-за осложнения погодных условий было приостановлено движение общественного транспорта.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
Полицейские остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь семье, в которой, кроме младенца, было еще двое старших детей.
Выяснилось, что мать новорожденного ребенка только что выписали из роддома, поэтому семья отправилась в родное село Орловка Ренийской громады.
Из-за отсутствия общественного транспорта они решили добираться домой пешком. Для этого им в лютую непогоду пришлось бы пройти около 20 километров.
Инспекторы Юрий Николенко и Андрей Бааджи помогли семье с младенцем и доставили их домой.
«Не будьте равнодушными — помогайте тем, кто в этом нуждается! Если нуждаетесь в помощи — звоните по номеру 112. Мы рядом», — призвали в патрульной полиции.
Напомним, в Одесской области ранее вспыхнул скандал после появления видео и сообщений о жестком задержании мужчины в Черноморске. По информации из соцсетей известно, что работники ТЦК применили газовый баллончик при задержании мужчины, который оказался действующим военнослужащим.