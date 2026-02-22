После родов семья с младенцем пешком добиралась до отдаленного села в непогоду: видео

Семья в Одесской области собиралась идти 20 км до своего села / © скриншот с видео

В Одесской области экипаж патрульной полиции обнаружил на автотрассе возле села Новая Некрасовка семью с младенцем. Как оказалось, они пешком шли из роддома, потому что из-за осложнения погодных условий было приостановлено движение общественного транспорта.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Полицейские остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь семье, в которой, кроме младенца, было еще двое старших детей.

Выяснилось, что мать новорожденного ребенка только что выписали из роддома, поэтому семья отправилась в родное село Орловка Ренийской громады.

Из-за отсутствия общественного транспорта они решили добираться домой пешком. Для этого им в лютую непогоду пришлось бы пройти около 20 километров.

Инспекторы Юрий Николенко и Андрей Бааджи помогли семье с младенцем и доставили их домой.

«Не будьте равнодушными — помогайте тем, кто в этом нуждается! Если нуждаетесь в помощи — звоните по номеру 112. Мы рядом», — призвали в патрульной полиции.

