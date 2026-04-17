После российской атаки одна из ТЭЦ остановилась: большой город без горячей воды
Этой ночью критическая инфраструктура Чернигова оказалась под российским ударом.
Российская оккупационная армия в ночь на 17 апреля массированно атаковала Черниговскую тепловую электроцентраль. ТЭЦ временно приостановила работу.
Об этом сообщили в Черниговском городском совете.
«Объекты критической инфраструктуры вновь понесли целенаправленное поражение, что повлияло на стабильность их функционирования», — говорится в сообщении.
По данным мэрии, подача горячей воды для потребителей КП «Теплокоммунэнерго» временно приостановлена.
В настоящее время на поврежденном объекте работают аварийные службы и технические специалисты. Точные сроки восстановления устанавливают, ведь масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
Отметим, что коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» Черниговского городского совета обслуживает основную часть потребителей областного центра и обеспечивает теплом большинство жилых домов города, бюджетные организации и других потребителей.
Атака на Чернигов
В ночь на 17 апреля армия РФ атаковала в Чернигове объекты критической инфраструктуры города. В результате попаданий на местах вспыхнули пожар
Позже «Черниговоблэнерго» сообщило, что под прицелом оказался энергетический объект. Без света остались тысячи абонентов в Чернигове.