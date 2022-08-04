После российской бомбардировки ТЦ в Кременчуге до сих пор не нашли одну женщину

После авиаудара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге одна женщина до сих пор остается без вести пропавшей.

До сих пор не нашли работницу магазина техники пани Ларису, которая не выходит на связь с 27 июня, когда армия РФ ракетами разбомбила ТЦ.

Об этом сообщила подруга женщины.

По словам женщины, дочери Ларисы сообщили, что ее мать погибла, но ее не могут идентифицировать.

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"Недавно Ледник (председатель Кременчугской РГА Олег Ледник) говорил, что еще есть 6 фрагментов неидентифицированных. Возможно, просто невозможно с них взять ДНК, потому что очень обгорели. Но можно сойти с ума семье. Уже всех похоронили, а ее даже не нашли". Сочувствую семье, потому что Лариса была моей подругой", — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 августа в результате удара РФ по ТЦ 21 человек погиб и 1 до сих пор остается без вести пропавшим.

Ранее полицейский показал видео, как спасали людей в первые минуты после обстрела РФ "Амстора".

Как сообщалось, 4 июля в Кременчуге простились с погибшими в результате российских обстрелов "Амстора".

Между тем, мэр Кременчуга объяснил, как считали количество погибших в результате террористического удара РФ по "Амстору".

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