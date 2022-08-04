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После российской бомбардировки ТЦ в Кременчуге до сих пор не нашли одну женщину

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После российской бомбардировки ТЦ в Кременчуге до сих пор не нашли одну женщину

Фото: Associated Press

После авиаудара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге одна женщина до сих пор остается без вести пропавшей.

До сих пор не нашли работницу магазина техники пани Ларису, которая не выходит на связь с 27 июня, когда армия РФ ракетами разбомбила ТЦ.

Об этом сообщила подруга женщины.

По словам женщины, дочери Ларисы сообщили, что ее мать погибла, но ее не могут идентифицировать.

"Недавно Ледник (председатель Кременчугской РГА Олег Ледник) говорил, что еще есть 6 фрагментов неидентифицированных. Возможно, просто невозможно с них взять ДНК, потому что очень обгорели. Но можно сойти с ума семье. Уже всех похоронили, а ее даже не нашли". Сочувствую семье, потому что Лариса была моей подругой", — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 августа в результате удара РФ по ТЦ 21 человек погиб и 1 до сих пор остается без вести пропавшим.

Ранее полицейский показал видео, как спасали людей в первые минуты после обстрела РФ "Амстора".

Как сообщалось, 4 июля в Кременчуге простились с погибшими в результате российских обстрелов "Амстора".

Между тем, мэр Кременчуга объяснил, как считали количество погибших в результате террористического удара РФ по "Амстору".

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