После сбоя в системе "Укрзалізниця" восстановил две важные функции

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После сбоя в системе «Укрзалізниця» вернула две важные функции в своем приложении.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Приложение «Укрзалізниці» продолжает восстанавливать важный функционал: уже сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а еще в вашем смартфоне вновь доступны онлайн-табло всех ключевых вокзалов», — говорится в сообщении.

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Однако сейчас верификация через Действие. Подпись, мониторинг с автовыкупом, льготы для студентов и восстановление функции объятий находятся на стадии восстановления.

Напомним, уже 29 марта в онлайн-сервисах «Укрзалізниці» по продаже билетов не было зафиксировано сбоев, и они стабильно работали, позволяя пассажирам без проблем бронировать билеты на разные направления.

Ранее мы писали о том, что 28 марта у «Укрзализниці» произошел масштабный технический сбой, было невозможно приобрести билеты ни на сайте, ни в приложении.