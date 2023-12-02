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После шторма в Черном море плавают заграждения Крымского моста: появились фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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После шторма в Черном море плавают заграждения Крымского моста: появились фото

Крымский мост / Фото: Радио Свобода

По всему Керченскому проливу плавают пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

Крымский мост пострадал после серьезного шторма – самого большого за 100 лет в Черном море. Аналитики живо обсуждают его состояние и открывшиеся перед Украиной перспективы.

После шторма в Черном море Крымский мост стал беспомощен перед дронами. Это дает Украине возможность поразить его, пишет "24 канал".

Что осталось от заграждений Крымского моста

Телеграмма-канал "Крымский ветер" обнародовал фото того, что сейчас плавает в Черном море.

"По всему Керченскому проливу плавают пластиковые бочки заграждений Крымского моста", – говорится в публикации.

В Черном море плавают, вероятно, боновые заграждения / © Telegram / Крымский ветер
В Черном море плавают, вероятно, боновые заграждения / Фото: Telegram / Крымский ветер

Впрочем, доподлинно неизвестно, сорвала ли защиту непогода, или ее сняли сами россияне. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что сейчас эту информацию уточняют.

Справка: Боновые заграждения, или просто боны, – это сооружения из специальной ткани, которые разворачивают, чтобы ограничить определенный район моря во время разлива нефти. На войне боны используют, чтобы ограничить передвижение по определенному району и таким образом обезопасить себя от нападения противника. 

Напомним, после удачных атак ВСУ на Крымский мост оккупанты разместили возле него боны и защитные сооружения. Впрочем, вмешаться решила природа, разрушив их с помощью сильной бури.

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Дата публикации
Просмотры
2553
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