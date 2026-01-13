После скандала с подпольной школой настоятель Голосеевской пустыни покинул Украину — расследователи

Журналисты выяснили, что настоятель монастыря УПЦ МП уехал из Украины на следующий день после выхода расследования / © Офис Генерального прокурора

Настоятель мужского монастыря «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» архиепископ Исаакий Ворзельский (в миру Федор Андроник), вероятно, выехал за пределы Украины вскоре после скандала с работой подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Об этом корреспонденцы «Следствия.Инфо» сообщили источники в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, священнослужитель покинул Украину поздним вечером 7 января — на следующий день после выхода расследования. Он пересек границу на автомобиле Toyota, которым обычно пользовался в столице, выехав в Молдову через пункт пропуска «Могилев-Подольский-Отач». По словам собеседников журналистов, архиепископ почти неделю находится на территории Молдовы.

Журналисты пытались получить комментарий непосредственно от Исаакия Ворзельского, однако в течение пяти дней он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Из открытых источников известно, что настоятелю 61 год.

Также «Следствие.Инфо» попросило о комментарии главу Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополита Климента. Ранее он заявлял, что учебное заведение, о котором идет речь в расследовании, не было создано решением синода и не имеет официальной регистрации.

Более того, митрополит отмечал, что не владеет информацией о существовании школы при конкретном монастыре.

Отвечая на вопрос о возможном выезде архиепископа Исаакия за границу, Климент заявил, что в настоящее время находится не в Киеве и не располагает такими сведениями. Позже он добавил, что журналисты, по его словам, «уже знают больше, чем он сам».

Скандал с подпольной школой

Напомним, в своем расследовании «Следствие.Инфо» сообщило о деятельности нелегальной школы на территории монастыря УПЦ МП «Голосеевская пустынь» в Киеве. По данным журналистов, в этой школе детей учат по советским учебникам и привлекают к исполнению советских песен.

После обнародования материала, Служба безопасности Украины заявила о начале проверки возможной противоправной деятельности на территории монастыря. Министр образования и науки Украины Оксен Лесной поручил Государственной службе качества образования провести проверку изложенных в расследовании фактов.