После скандала с высокими каблуками военным на парад ко Дню Независимости изменят обувь: в чем женщины-солдаты

После скандала с высокими каблуками военным на парад ко Дню Независимости изменят обувь: в чем женщины-солдаты

Женщины-военнослужащие на параде ко Дню Независимости идти в удобной обуви.

Женщинам-военнослужащим для участия в параде в честь 30-летия Независимости Украины, после большого резонанса в обществе, изменят обувь. В частности, вместо туфель на высоких каблуках изготовят другую обувь.

Об этом министр обороны Андрей Таран сообщил во время заседания правительства 7 июля.

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По его словам, новая экспериментальная обувь будет со шнурками и меньшим каблуком. Его должны вскоре изготовить в нужном количестве.

"В течение прошлой недели разработали новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс — наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. Во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук", — сказал Таран.

Глава Минобороны также признал, что обувь на каблуках во время репетиции парада была действительно неудобной. По словам Тарана, если "будет положительный опыт использования этой новой экспериментальной обуви", то ее в дальнейшем предоставлять всем женщинам-военным.

Напомним, в Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих ВСУ к параду в честь 30-летия Независимости Украины и возмутили Сеть из-за того, что курсантки пойдут в туфлях на каблуках.

Народные депутаты требуют, чтобы Минобороны провело служебное расследование и объяснил закупку обуви на каблуках для женщин-военнослужащих. А три министра требуют заменить обувь на каблуках для женщин-солдат на параде ко Дню Независимости.

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Новости Украины от Минобороны требуют объяснить закупку туфель на каблуках

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