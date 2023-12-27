После скандала с законопроектом о мобилизации уклонисты хлынули за границу - ГПСУ

За прошедшие сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины, которые пытались незаконно бежать в Словакию. Тринадцать из них следовали двумя группами, остальные трое шли по одному.

В окрестностях населенного пункта Дубриничи Ужгородского района 26 декабря пограничники задержали одну из групп уклонистов. Правоохранители остановили легковой автомобиль украинской регистрации, который, по информации оперативных сотрудников отряда, направлялся в сторону Словакии.

Об этом рассказывает ГПСУ.

В автомобиле находились восемь мужчин призывного возраста, которые оказались жителями Закарпатья. Пограничники установили, что водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить к границе своих односельчан и содействовать в их переправке на территорию Словакии. Во время задержания он пытался скрыться, однако военнослужащие его остановили.

Уклонисты / Фото: Госпогранслужба Украины

Другую группу, в состав которой входили четверо закарпатцев, остановили на участке ответственности отделение "Паладь Комаровцы". Задержать нарушителей удалось также благодаря упреждающей информации оперативников. В указанный ими район выслали дополнительные наряды, которые обнаружили группу мужчин в нескольких сотнях метров от госграницы.

Уклонисты / Фото: Госпогранслужба Украины

Еще трое правонарушителей задержаны во время осуществления проверочных мероприятий на участке ответственности отделов "Ужгород" и "Новоселица". Один человек признал намерение добраться до Словакии вне пунктов пропуска, двое других находились в пограничном без документов, удостоверяющих личность.

Уклонисты / Фото: Госпогранслужба Украины

Мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержали в административном порядке. Их привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В действиях переправщика видят признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение отправлено по адресу Ужгородского райотдела Нацполиции.

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета. Законопроектом предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. В нем, в частности, предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в ТЦК и СП, а также наказание за уклонение от мобилизации.

Власти также работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав военнообязанных украинцев за границей, которые не станут на военный учет. ТСН.ua собрал все, что известно о учете военнообязанных за рубежом.

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