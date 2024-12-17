После скандальных заявлений Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ – СМИ

В настоящее время допрос продолжается.
Народного депутата и главу "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко вызвали на допрос в Службу безопасности.
Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на собственные источники.
"Собственно, прямо сейчас допрос и проходит", – говорится в сообщении.
По информации источников, Бойко должен подробно объяснить заявления в своем опубликованном видео.
Напомним, Юрий Бойко обнародовал ролик, где заявил о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви. Видео с таким заявлением он выложил в TikTok.
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