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После скандальных заявлений Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ – СМИ

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После скандальных заявлений Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ – СМИ

Юрий Бойко / Фото: 24 канал

В настоящее время допрос продолжается.

Народного депутата и главу "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко вызвали на допрос в Службу безопасности.

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на собственные источники.

"Собственно, прямо сейчас допрос и проходит", – говорится в сообщении.

По информации источников, Бойко должен подробно объяснить заявления в своем опубликованном видео.

Юрий Бойко / ©
Юрий Бойко

Напомним, Юрий Бойко обнародовал ролик, где заявил о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви. Видео с таким заявлением он выложил в TikTok.

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