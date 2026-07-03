После смертельной атаки РФ на Киев Польша сделала эмоциональное заявление

Флаг Польши.

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Польша осуждает «целенаправленные обстрелы» гражданской инфраструктуры и жилых районов Киева во время массированной атаки в ночь на 2 июля.

Об этом говорится в сообщении польского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что минувшей ночью Россия осуществила одну из самых больших за последние недели комбинированных ракетных и беспилотных атак на Украину. Именно поэтому некоторые факты не оставляют места для сомнений.

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«Ответственность за эти нападения на мирных жителей лежит в России. Такие действия неприемлемы и должны быть решительно осуждены. Страдания мирных жителей являются трагическим следствием преступной имперской политики России», — подчеркнули в МИД.

Напомним, главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на очередную массированную атаку России по Киеву, заявив, что «слова осуждения не остановит атаки на Киев». Именно поэтому она призвала усилить военную поддержку Украины и ввести более жесткие санкции против компаний, помогающих российскому ВПК комплексу.

В то же время МИД Германии резко осудил массированную атаку России, в результате которой погибли и получили ранения мирные жители, были разрушены жилые дома. Берлин заявил, что Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и продолжает использовать ракетный и дроновый террор против населения.

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